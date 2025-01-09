В Екатеринбурге столкнулись КамАЗ и «Тойота». Один из водителей погиб (ФОТО)

На улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге случилось ДТП, в котором погиб один человек и получил тяжелые травмы другой.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, накануне в 22:00 водитель грузового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Hiace, который двигался навстречу.

В результате водитель легкового автомобиля, 61-летний житель Екатеринбурга, скончался на месте до прибытия медиков. Его пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в 24-ю Центральную городскую клиническую больницу.

За рулем КамАЗа находился 60-летний мужчина, имеющий водительский стаж 26 лет. Он был привлечен к административной ответственности 9 раз.

ГАИ проводит расследование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube