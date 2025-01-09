В первую новогоднюю неделю на Урале родилось 666 детей

За первую неделю 2025 года в Свердловской области на свет появилось 666 детей – 368 мальчиков и 298 девочек, в том числе 8 близнецов, сообщает региональный минздрав.
При этом 483 мам родили до 35 лет, 179 – после 35 лет.
Для двух свердловчанок это были седьмые по счету роды, а 99 новорожденных стали третьими детьми.
Добавим, в новогоднюю ночь в регионе родилось семь малышей: три мальчика и четыре девочки.
Первой в 2025 году на свет появилась девочка весом 2930 граммов и ростом 49 сантиметров, она родилась 1 января в 00:21 в акушерском стационаре № 1 Екатеринбургского клинического перинатального центра.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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