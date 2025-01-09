Рейсы из Екатеринбурга в Баку пока сохраняются

Рейсы в Баку из Екатеринбурга пока сохраняются. В Азербайджан напрямую можно улететь из Кольцово «Уральскими авиалиниями» и AZAL.

Ранее авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов всех авиакомпаний из Баку в 11 городов России – Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ и Казань. Причиной назвали крушение самолета, летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение неподалеку от Актау в Казахстане.

Екатеринбург, Елена Сычева

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