Рейсы из Екатеринбурга в Баку пока сохраняются

Рейсы в Баку из Екатеринбурга пока сохраняются. В Азербайджан напрямую можно улететь из Кольцово «Уральскими авиалиниями» и AZAL.
Ранее авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов всех авиакомпаний из Баку в 11 городов России – Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ и Казань. Причиной назвали крушение самолета, летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение неподалеку от Актау в Казахстане.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»