Прокурор города и гаишники измерили сугробы линейкой – и остались недовольны (ФОТО)

В Екатеринбурге прокурор Светлана Кузнецова вместе с сотрудниками ГАИ города проверила, как чистят дороги от снега. Рейды прошли 4 и 7 января.

Инспекторы и прокурор проверили, как работают дорожники в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах Екатеринбурга. «Выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, в наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах. По результатам прокуратура в адрес руководителей ДЭУ Верх-Исетского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов внесла представления об устранении нарушений закона», – сообщили в прокуратуре.

Добавим, будут ли проводиться аналогичные проверки в Железнодорожном, Ленинском и Академическом районах, пока не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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