В эти каникулы пьяные уральцы реже вызывали врачей, чем год назад

В период новогодних и рождественских праздников жители Свердловской области реже звонили в скорую помощь, чем год назад. При этом снизился процент нетрезвых пациентов.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса Евгений Рузанов, всего за праздники медики отработали 11200 вызовов, а год назад – 14500. Снизилось и количество пациентов с признаками алкогольного опьянения – 7,5% по сравнению с 10% в прошлом году.

Также стало меньше вызовов к детям, что медики связывают с более благополучной эпидситуацией. Немного увеличилось количество уличных травм – медики считают, что это связано с теплой погодой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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