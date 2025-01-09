российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 января 2025, 13:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

За каникулы на Урале потерялись 18 подростков, вернулись домой – 11

В период с 29 декабря по 8 января в Свердловской области были объявлены в розыск 18 подростков, в том числе 11 мальчиков и 7 девочек.
Как рассказала на пресс-конференции врио начальника подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей, 11 детей проживают в семьях, еще 7 – в социальных учреждениях. 11 пропавших уже найдены и вернулись в места постоянного проживания. Еще семеро вышли на связь и сообщили, что вернутся после окончания каникул.

Чрезвычайных происшествий с участием детей за каникулы не зарегистрировано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,