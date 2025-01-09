За каникулы на Урале потерялись 18 подростков, вернулись домой – 11

В период с 29 декабря по 8 января в Свердловской области были объявлены в розыск 18 подростков, в том числе 11 мальчиков и 7 девочек.

Как рассказала на пресс-конференции врио начальника подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей, 11 детей проживают в семьях, еще 7 – в социальных учреждениях. 11 пропавших уже найдены и вернулись в места постоянного проживания. Еще семеро вышли на связь и сообщили, что вернутся после окончания каникул.

Чрезвычайных происшествий с участием детей за каникулы не зарегистрировано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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