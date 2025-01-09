В этом году в Свердловской области отремонтируют 300 км автодорог

В 2025 году в Свердловской области отремонтируют 85 участков автодорог общей протяжённостью более 300 километров, в том числе семь участков – на одном из самых проблемных объекте, Серовском тракте.

Как сообщили в ДИПе региона, планируется отремонтировать более 70 километров дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. На севере области ремонты пройдут на двух участках дороги Серов – Североуральск – Ивдель. На северо-востоке приведут в порядок три мостовых перехода на автодороге Тавда – Таборы, несколько отрезков на дорогах Верхняя Синячиха – Ирбит и Зайково – Знаменское.

В юго-восточной части Среднего Урала дорожники отремонтируют два участка на автодороге Каменск-Уральский – поселок Горный. На западе области в плане ремонтов – четырехкилометровый отрезок дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти.

Также пройдет реконструкция северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Работы здесь будут проводиться на участке с 10-го по 24-й километры в Березовском городском округе. Дорогу расширят до 6 полос с разделением потоков движения.

Еще один ключевой объект – строительство автодороги от 81-го километра ЕКАД к логистическому центру «Большое Седельниково». Эта трасса станет частью губернаторского проекта «Сухой порт».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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