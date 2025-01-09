Энергетики «Т Плюс» открыли собственный учебный центр для повышения квалификации персонала (ФОТО)

В Свердловском филиале ПАО «Т Плюс» открылся центр компетенций АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом). В нем сотрудники компании будут учиться работать со сложным программным обеспечением, которое управляет оборудованием на энергетических предприятиях. В перспективе такой учебный центр будет не только повышать квалификацию действующего персонала, но и готовить студентов-теплоэнергетиков.

В центре компетенций можно создавать макеты-прототипы автоматизированной системы управления ПГУ и ее подсистем. Работники смогут поэтапно осваивать отечественные программы и испытывать новые модели программно-логистических контроллеров еще до внедрения на промышленных объектах. Кроме того, обучающиеся будут тренировать навыки работы при возникновении инцидентов на оборудовании.

«Все технологические процессы выработки тепла и электроэнергии завязаны исключительно на системы управления, которые обслуживают специалисты АСУТП. Наша задача повышать квалификацию и готовить таких специалистов, минимизировать период их адаптации на производстве. Все знания, которые они получили в учебных заведениях, можно апробировать на практике в Центре компетенций с выполнением переключений на тренажерах», – отметил заместитель генерального директора по технической политике и инжинирингу ПАО «Т Плюс» Александр Фролов на открытии учебной лаборатории.

Компания планирует, что собственный учебный центр поставит «на поток» подготовку как работающего персонала, так и вновь принимаемого. Например, в 2025 году центр компетенций готов принять студентов высших и средних учебных заведений – партнеров «Т Плюс» по подготовке кадров для энергетики – с учетом потребностей производственных предприятий компании.

«Мы видим широкие перспективы учебного центра, это и подготовка специалистов Свердловского филиала, сотрудников, работающих в других филиалах «Т Плюс», студентов ссузов и вузов. У нас заключены целевые соглашения о совместной подготовке, ребята могут одновременно работать у нас и учиться. Мы надеемся, что студенты на часть занятий придут в наш Центр компетенций и получат практические знания и навыки», – рассказала директор по управлению персоналом Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Темина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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