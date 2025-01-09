В каникулы через Кольцово прошли 255 тысяч пассажиров

Во время новогодних и рождественских праздников Кольцово обслужил 255 тысяч пассажиров. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, это на 25 тысяч больше, чем в каникулы годом ранее.

За выходные было принято и отправлено почти 2 тысячи бортов. Наиболее интенсивный трафик пришелся на первые нерабочие дни: 29 декабря в Кольцово обслужили 206 рейсов, а 30 декабря – 202 рейса. В новом году высокая нагрузка была 5 января, когда через воздушную гавань прошло 193 рейса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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