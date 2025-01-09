В Екатеринбурге зооспасатель помог белочке

Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков помог белке, которая упала в трубу, служащую опорой для забора.

Евгений рассказал на своей странице «ВКонтакте» Зооспас в Екатеринбурге, падение зверька в трубу заметила местная жительница, иначе у белочки не было бы шансов на спасение. «Белка сидела там совершенно беззвучно. Никому и в голову не пришло бы приставить лесенку и сверху разглядывать что-то на дне трубы», – поделился он.

Зооспасатель приставил к трубе стремянку, а чемоданчик эндоскопа получилось повесить за ручку на один из прутьев забора. Затем на дно трубы опустили толстую альпинистскую веревку с привязанным фонариком.

«Тут белка вдруг куда-то пропала с экрана. Заглянув в трубу, я разглядел белку, которая как будто лезла вверх по веревке! И буквально в следующий миг она уже появилась на выходе из трубы и метнулась в снег, а оттуда в несколько прыжков взлетела на березу! Все произошло так быстро, что эту неожиданную развязку никто не успел заснять», – рассказал Евгений Зенков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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