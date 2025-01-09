Уральцы в каникулы мусорили на 30% больше обычного

Уральцы в новогодние каникулы выбрасывали мусор чаще, чем обычно. Об этом сообщили представители регоператора «Спецавтобаза». Там рассказали, что в Екатеринбурге и во всем Восточном кластере объем вывезенных отходов вырос примерно на 20%, а в Первоуральске и Западном кластере рост составил порядка 30%.

В общей сложности регоператор вывез с территории муниципалитетов около 28 тысяч тонн отходов за каникулы. «В праздники на линию вышло 375 мусоровозов», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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