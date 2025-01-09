В новогодние каникулы заболеваемость ОРВИ снизилась более чем на 50%

На Урале за первую неделю января ОРВИ заболели около 11,5 тысячи свердловчан. Это на 51,7% меньше, чем за последнюю неделю 2024 года.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, резкое снижение числа заболевших – обычное явление, связанное с тем, что в новогодние праздники свердловчане предпочитали лечиться самостоятельно. «Специалисты Роспотребнадзора считают данный подход к лечению ОРВИ недопустимым: при неверной тактике лечения заболевание может спровоцировать обострение хронических патологий, повлечь осложнения. За медицинской помощью необходимо обращаться при любых отклонениях в состоянии здоровья», – отметили в пресс-службе ведомства.

Среди возбудителей обнаружены сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В, парагриппа.

Кроме того, врачи отметили, что после продолжительных каникул в последующие недели ожидается рост заболеваемости ОРВИ. Это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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