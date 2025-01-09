В каникулы на Урале было меньше пожаров, чем год назад

За время новогодних каникул в Свердловской области произошло 105 пожаров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на пожарах погибли 4 человека, это на 60% ниже по сравнению с 2024 годом. Травмы различной тяжести получили 5 человек, что на 37% меньше по сравнению с прошлым годом.

Благодаря профилактической работе пожарных удалось не допустить происшествий в месте проведения новогодних и рождественских мероприятий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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