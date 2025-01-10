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Пятница, 10 января 2025, 07:57 мск

Новости Екатеринбург

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Мусоровозы не смогли проехать к бакам из-за горе-парковщиков почти 1,5 тысячи раз

В Екатеринбурге за каникулы мусоровозы не могли проехать к контейнерным площадкам 1299 раз из-за того, что автомобилисты парковались к бакам слишком близко или перегораживали проезд. Об этом рассказали в пресс-службе регоператора «Спецавтобаза».

«Нашим водителям приходилось совершать возвратные рейсы, иногда несколько раз в день, чтобы забрать мусор и сделать ваши дворы чистыми», – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что по каждому случаю отправляют уведомления в ГАИ города, так как за нарушение правил парковки наступает административная ответственность.

Екатеринбург, Елена Сычева

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