На Арамильском тракте разбилась молодая женщина (ФОТО)

Сегодня рано утром на 8-м км Арамильского тракта в ДТП погибла 26-летняя женщина.

Как сообщили в областной ГАИ, водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигалась со стороны Кольцово в направлении Арамили на высокой скорости, не справилась с управлением, после чего машина съехала с дороги в кювет и опрокинулось.

Женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что надо учитывать изменения погодных условий и советуют соблюдать умеренность в выборе скорости, плавно регулировать разгон и торможение, избегая резких движений, проявлять повышенное внимание к изменениям погоды и состоянию дороги.

Арамиль, Елена Владимирова

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