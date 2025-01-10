Екатеринбург установил суточный рекорд тепла для 9 января

Первый рабочий день 2025 года, 9 января, стал самым теплым в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдений. Максимальная температура воздуха днем, зафиксированная городской метеостанцией, составила +2,8 °C.

«Значение предыдущего рекорда от 1999 года превышено на 0,4 градуса», – сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале.

По его прогнозу, оттепель сохранится до субботы. В Екатеринбурге сегодня ожидается до +1°, но без осадков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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