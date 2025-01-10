У Нижних Серег грузовик влетел в столб. Движение по трассе Пермь – Екатеринбург перекрыто (ФОТО)

Сегодня, 10 января, в районе 231-го км автодороги Пермь – Екатеринбург у города Нижние Серги грузовой автомобиль «Донг Фенг» врезался в опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. Движение временно перекрыто в обоих направлениях.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, из людей никто не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС.

Объехать место ДТП при движении со стороны Екатеринбурга можно на 286-м км трассы через Артинский район с выездом обратно на трассу через Красноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184-м км через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и проявлять повышенную осторожность на дорогах. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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