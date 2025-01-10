В правительстве с сожалением проводили на пенсию того, кто делал их работу комфортной

Правительство Свердловской области покидает один из самых опытных чиновников – управляющий делами губернатора и правительства Николай Чернев, который отвечал за финансовое, материально-техническое и бытовое обеспечение органов власти, управление зданиями правительства, автохозяйством, лечебно-оздоровительным комплексом и т.д.

На днях Николаю Черневу исполнилось 70 лет, поэтому он выходит на пенсию. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова прокомментировала эту новость у себя на странице «ВКонтакте» с сожалением: «Жила, как у Христа за пазухой, – самое точное выражение, которое касалось организации нашего труда… Мне не приходится заниматься закупками компьютеров и прочей аппаратуры, меня не пугают поломки и прочие хозяйственные проблемы. За долгие годы работы с Николаем Дмитриевичем не слышала от него слова – нет».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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