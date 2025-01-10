Уралец проведет бой за титул чемпиона мира IBF

Международная боксерская федерация IBF анонсировала переговоры перед поединком Заура Абдуллаева из команды RCC Boxing Promotions. Планируется, что он выйдет на бой за титул временного чемпиона мира IBF против непобежденного американца Рэймонда Муратайя (22-0, 17 KOs). Точной даты и месте проведения встречи пока нет.

Сейчас Заур занимает вторую позицию в мировом рейтинге федерации, а полноценным чемпионом мира по версии IBF в легком весе является Василий Ломаченко. По данным СМИ, Василий еще не принял решение, завершает он карьеру или будет защищать свой титул. В случае если Ломаченко примет решение уйти из профессионального спорта, то победитель поединка Абдуллаев – Муратайя автоматически становится полноценным обладателем титула чемпиона мира.

Екатеринбург, Елена Сычева

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