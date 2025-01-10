На Урале мать порезала ножом двоих детей и покончила с собой

Сегодня ночью в Красноуральске 40-летняя женщина ранила ножом своих детей 7 и 9 лет, после чего покончила с собой.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 7-летнего мальчика в крови увидел сосед, когда ребенок добрался до подъезда соседнего дома. У 9-летней девочки хватило сил только на то, чтобы выйти из квартиры, она потеряла сознание в подъезде.

«Прибывшими на место происшествия сыщиками уголовного розыска под окнами пятиэтажки была найдена и женщина, 1984 г.р., которая, как предварительно установлено, после причинения травм своим родным детям предпочла не оставаться в живых. Собранные материалы представителями МВД по подследственности переданы нашим коллегам из регионального СКР», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что дети доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух малолетних». Мотивы содеянного устанавливаются.

Следователи фиксируют и изымают вещественные доказательства, допрашивают свидетелей, изучают информацию о членах этой семьи. «Следствием СК России устанавливаются также причины и условия, способствовавшие данному происшествию, для принятия необходимых мер по недопущению подобных фактов впредь», – резюмировал Шульга.

Красноуральск, Елена Владимирова

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