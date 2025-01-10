«Белочек» меньше, но они «злее». Нарколог рассказал, чем опасны новогодние запои

На Урале реже регистрируются случаи так называемой белой горячки – это народное наименование состояния сильного психоза, который возникает на фоне длительного употребления спиртного. Еще один важный момент – «белочка», как правило, приходит к алкоголикам, которые резко прекращают употребление. Это не значит, что прекращать злоупотреблять – неправильно. Неправильно вообще злоупотреблять.

«В этом году у нас стало меньше психозов, но они намного тяжелее. То есть люди дотягивают до очень серьезного и очень тяжелого состояния. Думают, что смогут остановиться, но продолжают пить, пить, пить. Их уже привозят на скорой. Нередко – из области. Сейчас меньше стало, но пациенты сами тяжелее», – рассказал главный нарколог Минздрава в УрФО Антон Поддубный.

У пациентов возникают нарушение сна, галлюцинации, психомоторное возбуждение. «Как правило, вначале у человека очень серьезное похмелье, абстиненция, через пару дней уже наступает делирий. У нас нет такого большого наплыва, к какому мы готовились, по крайней мере, пока», – добавил он.

Ранее в беседе с «Новым Днем» главный нарколог Свердловской области Олег Забродин объяснял, что число случаев delirium tremens действительно сократилось. «Отличия «белочки» – бледность кожи и высокая температура. Поэтому так и называется. Но «горячка», кстати, не только потому, что температура высокая. Еще потому что больной «горячку порет».

Екатеринбург, Елена Сычева

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