Рейсы из Сургута в Екатеринбург задерживаются из-за непогоды

Из-за непогоды пассажиры не могут вовремя улететь из аэропорта Сургута в Екатеринбург. Самолет авиакомпании UTair задержали более чем на 8 часов.

«Метель и боковой ветер препятствует работе воздушной гавани в ХМАО», – отмечают в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Рейс UT-111 перенесли с 09:45 на 17:55. Кроме того, на 2,5 часа задержали вылет самолета Red Wings: он отправится из Сургута в 17 часов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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