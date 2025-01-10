В сервелате свердловского производства обнаружили антибиотик

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили антибиотик офлоксацин в сервелате, произведенном на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, остаточное количество лекарства в пробах колбасы было установлено по результатам лабораторных исследований. Это является нарушением требований технических регламентов и ГОСТ.

«Потребление мяса от животных, которых лечили антибиотиками, может способствовать развитию антибиотикорезистентности. Это серьезная угроза для здоровья людей, так как болезнетворные бактерии могут стать устойчивыми к лечению антибиотиками, что усложняет борьбу с инфекциями. Если в ветеринарии антибиотики применяются в больших количествах или не соблюдаются сроки их вывода из организма животных, то остаточное количество лекарственных препаратов могут попасть в готовую продукцию», – рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве не назвали предприятие, где нашли нарушение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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