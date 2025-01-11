В приложении «Горпарковки» сбой – там паркинг все еще бесплатный

В приложении «Городские парковки», которым пользуются екатеринбургские автомобилисты для оплаты паркинга на муниципальных местах, сбой. В нем отражается список парковочных мест – и все они бесплатные, хотя администрация Екатеринбурга объявляла соответствующую акцию только на период новогодних каникул, то есть до 8 января включительно.
Непонятно, придут ли штрафы тем, кто припарковался и не смог по причине сбоя оплатить парковку. «Новый День» запросил информацию в пресс-службе мэрии.
Екатеринбург, Елена Сычева
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