В приложении «Горпарковки» сбой – там паркинг все еще бесплатный

В приложении «Городские парковки», которым пользуются екатеринбургские автомобилисты для оплаты паркинга на муниципальных местах, сбой. В нем отражается список парковочных мест – и все они бесплатные, хотя администрация Екатеринбурга объявляла соответствующую акцию только на период новогодних каникул, то есть до 8 января включительно.



Непонятно, придут ли штрафы тем, кто припарковался и не смог по причине сбоя оплатить парковку. «Новый День» запросил информацию в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube