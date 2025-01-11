В Свердловской области утвердили программу для развития автотуризма

Программу по развитию автомобильного туризма до 2030 года подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ разработан для увеличения турпотока, повышения качества придорожного сервиса и доступа к туристическим объектам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, на Среднем Урале увеличится количество кемпингов и кемпстоянок, будут разработаны рекомендации для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов, появятся новые парковочные зоны вблизи объектов показа. Также планирует обеспечить устойчивую мобильную связь и интернет на популярных туристических маршрутах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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