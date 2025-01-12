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Воскресенье, 12 января 2025, 11:58 мск

Новости Екатеринбург

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В Асбесте на пожаре в квартире погиб человек

Фото из архива

В Асбесте на улице Ленина загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. В результате пожара погиб человек. Также есть пострадавший.

«Площадь пожара составила 15 «квадратов». С огнём справились за 19 минут. Огнеборцами из дома спасены 4 человека с помощью спасустройств, еще 10 человек эвакуировались самостоятельно по лестничным маршам. Причина пожара устанавливается», – отметили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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