В Асбесте на пожаре в квартире погиб человек

В Асбесте на улице Ленина загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. В результате пожара погиб человек. Также есть пострадавший.
«Площадь пожара составила 15 «квадратов». С огнём справились за 19 минут. Огнеборцами из дома спасены 4 человека с помощью спасустройств, еще 10 человек эвакуировались самостоятельно по лестничным маршам. Причина пожара устанавливается», – отметили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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