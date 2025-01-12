Женщина, попавшая под колеса, заплатит штраф за то, что была в темной одежде

Под Горным Щитом 74-летний водитель иномарки сбил 49-летнюю женщину. Инцидент случился сегодня в 7 часов утра на 32-м километре Полевского тракта. Пешеход, попавшая под колеса, будет оштрафована за то, что в темное время суток шла по дороге в темной одежде.

Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, с травмами различной степени тяжести женщину госпитализировали в Центральную городскую больницу города Полевского.

«Сотрудники ДПС установили, что водитель, проживающий в Полевском, в момент аварии был трезв. На месте происшествия были проведены все необходимые процессуальные действия. В отношении пешехода составлен административный протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ за отсутствие световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Ведется проверка обстоятельств случившегося», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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