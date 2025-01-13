Чтобы остановить угонщика, полиции пришлось открыть огонь (ФОТО)

Чтобы остановить нарушителя на автомобиле ВАЗ-21110, сотрудникам ДПС Екатеринбурга пришлось использовать оружие.

Как сообщили в городской ГАИ, 12 января на улице Малышева патруль хотел остановить водителя для проверки документов, но он попытался скрыться. Началась погоня. Автомобиль проехал по улицам Высоцкого, 40-летия Комсомола, Новгородцевой, Сиреневому бульвару. Чтобы его остановить, полицейские выстрелили по колесам в районе дома № 66 по ул. 40-летия Комсомола.

За рулем находился 21-летний мужчина, в салоне ехал 18-летний пассажир. На них пришлось надеть наручники. Оказалось, что машина числится в угоне. Ее поместили на спецстоянку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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