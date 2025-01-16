Рейс из Екатеринбурга в Югру задержали на два дня

Вылет рейса 4G-407 Екатеринбург – Белоярский (ХМАО-Югра) задержан на два дня.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, самолет авиакомпании «Газпром авиа» должен был вылететь из Кольцово 15 января в 11:00, но его задержали из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Планируемое время вылета – 12:00 пятницы, 17 января.

На рейс зарегистрировано 88 пассажиров, их разместили в гостиницах «Азимут» и «Лайнер».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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