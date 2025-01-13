Эксперты назвали самых приближенных к Москве губернаторов

Среди губернаторов Уральского федерального округа наиболее плотно в 2024 году общался с федеральным центром новый глава ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Эксперты из «Минченко консалтинг» присудили ему 20-е место в рейтинге глав регионов по плотности федеральных контактов. Также на 20-м месте оказался губернатор Курганской области Вадим Шумков.

25-е место в рейтинге делят тюменский губернатор Александр Моор, челябинский – Алексей Текслер, а также выходец из Свердловской области Денис Паслер (Оренбург). На 27-м месте – губернатор Магадана, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял по итогам года 35-е место, Дмитрий Артюхов (ЯНАО) – 42-е.

Лидерами по количеству личных встреч с Владимиром Путиным стали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин.

При составлении рейтинга эксперты учитывали предвыборные циклы, остроту ситуации в регионе, значимость региона для страны и активность самих губернаторов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube