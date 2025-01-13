Уральцы готовили конфеты в форме сердечек и добавляли в них галлюциногенные грибы (ФОТО)

Необычную кондитерскую мастерскую нашли полицейские в Талице. Двое мужчин делали там шоколадные конфеты с добавлением галлюциногенных грибов.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, грибы злоумышленники выращивали и сушили на съемной квартире. Затем они смешивали измельченное сырье с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали в интернете. Одна конфета стоила порядка тысячи рублей. Таким образом фигуранты зарабатывали около 600 тысяч рублей в месяц.

«Кондитеры» уже были судимы за совершение аналогичных правонарушений. В ходе обысков обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Изъятое направлено на экспертизу.

Талица, Елена Владимирова

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