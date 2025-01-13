В Свердловской области сохраняется высокий спрос на журналистов

Свердловская область вошла в топ-5 регионов с самым большим количеством вакансий для журналистов.

По данным портала hh.ru, в 2024 году в России было открыто около 4 тысяч вакансий для корреспондентов. Чаще всего журналистов ищут в Москве – на столицу приходится 30% запросов. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (6,1% от всех журналистских вакансий в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%, при этом спрос на специалистов сократился здесь на 0,7% год к году).

Платить журналистам работодатели готовы от 40 230 руб. до 80 460 руб. В Свердловской области диапазон зарплат колеблется от 45 977 до 73 276 рублей (34 483 – 68 966 рублей в 2023 году).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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