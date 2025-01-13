Мошенники обманули сразу двух бабушек: одна стала курьером, другая лишилась денег

Телефонные мошенники обманули сразу двух пенсионерок, одна из которых лишилась миллионов, а другая забрала их и передала преступникам, став их невольной пособницей.

70-летнюю жительницу Екатеринбурга звонившие с «Госуслуг», «ФСБ» и «Центробанка» убедили, что ее аккаунт взломан и нужно его спасти – для этого женщина перевела сначала 800 тысяч рублей на «безопасный счет», а после продала свою машину, Toyota Highlander, за 2 млн рублей и отправила деньги туда же.

«Самое поразительное, что за наличными приехал не «бегунок», а такая же пожилая гражданка, только из Златоуста. Женщины встретились у подъезда потерпевшей и сделали селфи «для отчета». После этого гостья забрала деньги и уехала», – рассказали в управлении МВД России по Екатеринбургу.

Уже после передачи денег старушке-курьеру, екатеринбурженка позвонила сыну, и тот понял, что мать стала жертвой мошенников. Пострадавшая обратилась в полицию. «Бегунка» быстро нашли и выяснили, что она тоже жертва обмана. «Мошенники, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее поехать в соседний город, забрать деньги у незнакомой женщины и перевести их на указанные ими счета», – уточнили в пресс-службе полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube