Трансвестита* из притона выслали в Узбекистан

Полиция Екатеринбурга выдворила из России гражданина Узбекистана Расула, который оказывал мужчинам интимные услуги под псевдонимом Лариса.

Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев, который несколько дней назад по жалобе жильцов дома на улице Черепанова пришел в расположенный там подпольный публичный дом. «Проституточную в съемной квартире на Черепанова организовали мигранты. И сюда же нагнали двух своих земляков нетрадиционной ориентации», – рассказал активист (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Расул, который встречал клиентов в парике и женском белье, оказался нелегалом из Узбекистана. На него составили протокол по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и отправили домой.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Екатеринбург, Елена Владимирова

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