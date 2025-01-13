У школьников началась самая длинная и сложная четверть

Для школьников Свердловской области началась самая длинная и самая сложная четверть во всем учебном году. Она продлится 11 недель – до конца марта. Кроме того, эта четверть наименее стабильная в самом учебном процессе, поскольку именно на нее приходятся эпидемии гриппа и ОРВИ: в десятках учебных заведений приходится прерывать учебу и закрывать целые классы на карантин.

Небольшая передышка в течение этой четверти будет предоставлена только самым юным школьникам: учащиеся первых классов имеют право на дополнительные недельные каникулы.

По мнению медиков, 25-часовая нагрузка первоклассников в течение 11 недель– достаточно серьезное испытание для юных организмов, поэтому во всех школах России введены дополнительные каникулы в первых классах. Обычно они проводятся в феврале.

Екатеринбург, Елена Васильева

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