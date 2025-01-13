Alex Terrible снялся в фотосессии в родном Екатеринбурге (ФОТО)

Известный музыкант Alex Terrible приехал на Урал и снялся в фотосессии в типичных екатеринбургских локациях.

Александр Шиколай, так зовут артиста, который выступает в жанре dead-metal и собирает стадионы по всему миру, родился в Екатеринбурге, рос в Большом Истоке и Сысерти. Здесь же основал группу совместно с американским гитаристом и перебрался в США.

На Урал он вернулся, т.к. в конце января выйдет в клетку на турнире RCC Hard. Имя соперника еще не названо.

Как уточняет пресс-служба лиги, Александр в детстве занимался борьбой, сейчас – боксом.

«В октябре 2023-го он впервые провел бой по правилам кулачных боев с тяжеловесом Шаком Берни и одержал трудовую победу. Стоит отметить, что для новичка Александр неплохо двигался, уклонялся, чувствовал дистанцию, однако у него есть определенные проблемы с защитой», – напоминает RCC Hard.

Екатеринбург, Елена Сычева

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