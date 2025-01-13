Старый Новый год в Екатеринбурге отметят в советском стиле

Неофициальный праздник старый Новый год до сих пор пользуется популярностью. В Екатеринбурге сразу несколько культурных учреждений предлагают весело провести «предновогодний» вечер 13 января.

Так, туристско-информационный центр Екатеринбурга организует вечернюю автобусную экскурсию по городу – с шампанским, колядками и новогодней музыкой. Старт в 19:00 от Театра Эстрады. В Свердловской филармонии сегодня состоится концерт «Старый Новый год с Симфохором».

А в Уральском центре народного искусства имени Родыгина пройдет вечер в стиле советского «Голубого огонька» – с музыкой и песнями Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Давида Тухманова, Максима Дунаевского и других авторов. В похожей тематике предлагает отметить старый Новый год Свердловский областной фильмофонд. Зрителям покажут архивные записи «Голубого огонька», угостят шампанским и мандаринами и предложат волшебные предсказания. Кстати, рестораны и кафе не планируют специальных программ и будут работать сегодня вечером как обычно.

По данным опроса ВЦИОМ, в 2024 году старый Новый год праздновали 58% россиян. Однако в 2009 году их было 67%. То есть, традиция отмечать Новый год дважды потихоньку сходит на нет.

Необычный праздник появился чуть более ста лет назад. В царской России летоисчисление шло по юлианскому календарю, созданному еще в Римской империи. Европа же с XVI века перешла на более точный григорианский календарь. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала неудобства для международной коммуникации. В 1918 году большевистское правительство утвердило переход на григорианский календарь, чтобы синхронизироваться с Европой – после 31 января в РСФСР наступило сразу 14 февраля. Но православная церковь не приняла этот переход и осталась с юлианским календарем. Поэтому православное Рождество «переехало» с 25 декабря на 7 января. Однако у людей осталась память, что Новый год празднуется спустя шесть дней после Рождества (как сейчас в католических странах). Так и появился неофициальный Новый год, который отмечается по старому стилю.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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