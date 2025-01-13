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Понедельник, 13 января 2025, 13:58 мск

Новости Екатеринбург

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В нескольких домах в центре Екатеринбурга отключили отопление

Сегодня в шести домах в центре Железнодорожного района отключили горячую воду и отопление из-за ремонтных работ на тепломагистрали.

Как сообщает диспетчерская служба УК «РЭМП Железнодорожного района», под ограничения попали многоэтажные дома на ул. Еремина, 6, Братьев Быковых, 19, Мельковская, 14, ул. Челюскинцев, 62, 64, 64а.

Отключения продлятся до 20-00 или до окончания работ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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