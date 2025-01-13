Екатеринбург окутал смог из выхлопных газов

В центре Екатеринбурга наблюдается дымка и ощущается резкий запах выхлопных газов. Как следует из свежей сводки свердловского министерства природы и экологии, в городском воздухе есть превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по оксиду азота в 1,3 раза, а оксиду углерода – в 1,6 раза. Загрязнение атмосферы зафиксировала автоматическая станция на улице Коммунистическая.

Также регистрируется превышение ПДК м.р. по оксиду азота в 1,2 раза в Верхней Пышме, и в 2,6 раза – в Первоуральске.

Отметим, что официального предупреждения Уралгидрометцентра о смоге нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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