Сроки инвентаризации на ЕВРАЗе сократились в два раза за счет автоматизации процессов

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совместно с группой компаний ITPS и Globus IT автоматизировали инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и основных средств (ОС) с применением мобильных решений. Проект по автоматизации инвентаризации стал лауреатом отраслевой премии «Время инноваций» в номинации «Сервисное решение года».

В рамках проекта было разработано мобильное приложение «ЕВРАЗ Сканер», которое можно скачать на мобильное устройство и использовать для проведения инвентаризации. В электронный вид переведено более 10 форм отчетности товарно-материальных ценностей и объектов основных средств.

Благодаря проекту ускорено формирование документов и снижена вероятность совершения ошибок. Создано единое хранилище и разработан их единый стандарт. Это значительно повысило удобство работы сотрудников, позволило ускорить поиск документов по запросам внутреннего и внешнего аудита. Сокращена длительность и трудоемкость формирования и подписания документов.

«На предприятиях ЕВРАЗа постоянно повышают эффективность деятельности. Сроки заполнения бумажных описей, поиска номенклатуры и ввода данных сократились в два раза: с десяти до пяти дней. Реализация проекта избавила сотрудников предприятий от трудоемкого процесса, позволив им сконцентрироваться на других важных задачах. В масштабах компании автоматизация инвентаризации повышает прозрачность бизнес-процессов и минимизирует человеческий фактор – исключаются ошибки ручного ввода», – отметила руководитель проекта – начальник отдела производственного учета ЕВРАЗ НТМК Ирина Щадилова.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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