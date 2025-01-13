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Понедельник, 13 января 2025, 16:35 мск

Новости Екатеринбург

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Заболеваемость свердловчан ОРВИ выросла на треть

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 15,8 тысяч свердловчан, что на треть выше, чем неделей ранее.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ выросла на 3,1%: зарегистрировано 8,4 тыс. случаев.

В числе возбудителей доминирует риновирус. Также обнаружены боковирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В, парагриппа.

Эпидемиологи расценивают ситуацию как прогнозируемую: рост заболеваемости связан с возвращением свердловчан к рабочей и учебной деятельности после новогодних каникул, а также с более активным обращением населения за медпомощью при появлении симптомов ОРВИ. В предэпидсезон вакцинацию от гриппа прошли 64% жителей региона, что позволяет избежать широкого распространения заболевания.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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