Назван спортсмен, который выйдет против Alex Terrible на RCC Hard

Лидер популярной в США и Европе рок-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, известный под псевдонимом Alex Terrible, узнал имя соперника, который будет драться с ним 25 января на RCC Hard. Против него в ринг выйдет спортсмен из Казахстана Мухамедхан Оспанов, для него, в отличие от Александра, это не первый профессиональный бой.



Оспанов выступал в лиге Александра Шлеменко, в Naiza и Hardcore, в RCC боец попал через селекционные турниры, и теперь ему дали возможность экзаменовать мировую рок-звезду.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube