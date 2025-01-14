российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 января 2025, 09:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бастрыкин поручил возбудить дело по нападению стаффорда на женщину

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу Екатеринбурга и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Как сообщили в СКР, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Об инциденте сообщил 12 января телеграм-канал Zloy_ekb. ЧП случилось во дворе дома по адресу: ул. Викулова, 65. Стаффордширский терьер, гулявший с хозяйкой, внезапно набросился на проходившую мимо местную жительницу, она получила травмы. «Хозяева живут во втором подъезде. Всегда гуляют без намордника. Даже не пытались оттащить собаку. Девушка шла, никак не провоцировав, и вдруг стаффорд без намордника сбил с ног, накинулся на нее», – рассказал очевидец.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,