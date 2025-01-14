За год пассажиропоток в Кольцово вырос на 9%

Услугами аэропорта Кольцово в 2024 году воспользовались более 8 млн пассажиров, что на 9% превысило прошлогодний показатель, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Большая часть пассажиров – свыше 5,8 млн человек – путешествовали по внутрироссийским направлениям, что немного превышает итоги 2023-го. В свою очередь, международный пассажиропоток вырос на 35% до 2,2 млн человек.

Самые популярные направления из Кольцово – это Москва (2,1 млн пассажиров), Сочи (825 тысяч пассажиров) и Санкт-Петербург (728 тысяч пассажиров).

На международных линиях в лидерах – Анталья (605 тысяч пассажиров), Дубай (185 тысяч) и Пхукет (131 тысяча).

Новыми внутренними направлениями 2024 года стали Калуга, Пенза, Архангельск и Астрахань. На зарубежных авиалиниях – Пекин, Батуми, Санья, Фергана, Абу Даби.

Екатеринбург, Елена Сычева

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