Рецидивист напал на улице на 80-летнюю бабушку и отнял 170 тысяч рублей (ФОТО)

Неоднократно судимый грабитель выследил в отделении банка в Екатеринбурге пожилую женщину, пошел за ней, а затем набросился и отобрал деньги – 170 тысяч рублей наличными.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, бабушка сняла деньги в банке, чтобы передать их внуку для оплаты обучения, и поехала домой. У самого подъезда на нее напал незнакомец, попытался вырвать сумку из рук старушки, но она не отпускала. Тогда нападавший повалил ее на землю и пнул. После этого жертва перестала сопротивляться и отдала свое имущество. В похищенной сумке, кроме 170 тысяч рублей, находились также паспорт и СНИЛС.

Оперативникам вскоре удалось задержать нападавшего. Подозреваемый был судим за кражи, грабеж, незаконный оборот наркотиков, а также самоуправство. Мужчина признал свою вину, но сообщил, что деньги уже успел потратить.

Фигурант также признался, что следил за жертвой, начиная с офиса банка – проехался с ней в трамвае, а потом шел по улице, выжидая удобного момента для нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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