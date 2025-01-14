Екатеринбуржцы отсудили у МВД компенсацию за сорванный отпуск

Свердловский областной суд обязал МВД РФ возместить затраты семье Екатеринбурга, лишившейся отдыха в Таиланде из-за брака в паспорте.

Год назад супруги Ирина и Павел должны были улететь в отпуск, но сотрудники пограничной службы Кольцово отказали женщине в выезде за пределы страны. Ее паспорт оказался недействительным из-за дефекта – при изготовлении документа был нарушен алгоритм формирования машиночитаемой зоны. Муж Ирины отказался улетать без нее, и у семьи сгорела путевка стоимостью 188 500 рублей. Туроператор вернул только часть средств.

Женщина заказывала загранпаспорт через МФЦ. В качестве органа выдачи был указан отдел по вопросам миграции отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Супруги подали иск в суд, в котором просили взыскать с полиции понесенные убытки и компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей каждому.

По решению Ленинского суда иск был удовлетворен частично. С Российской Федерации в лице МВД РФ за счет казны в пользу Ирины взысканы убытки в размере 139 560 рублей, а также по 5 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждого истца. Полиция не согласилась с постановлением суда. В силовом ведомстве посчитали, что виновным в ситуации был сотрудник МФЦ, который был обязан проверить документ перед выдачей.

Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляции оставил решение первой инстанции в силе. Более того, руководитель отдела по вопросам миграции отдела полиции № 7 в Екатеринбурге получил частное определение, в котором суд просил обратить внимание на допущенные нарушения законодательства в области оформления и выдачи паспортов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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