Два ЖК из Екатеринбурга признаны одними из лучших в стране

Жилые комплексы из Екатеринбурга укрепляют свои позиции в рейтинге Единого ресурса застройщиков. На сайте ЕРЗ опубликован топ новостроек России по потребительским качествам. 4212 жилых комплексов оценивались экспертами по 165 параметрам. В критерии оценки вошли, в частности, транспортная доступность, социальная и коммерческая инфраструктура, дворовое пространство и безопасность, архитектура, инженерные системы, клиентский сервис и т.д.

Возглавил федеральный список на 1 января 2025 года екатеринбургский ЖК «Макаровский» с общей оценкой потребительских качеств в сумме 88,4 балла. Второе и третье место получили новосибирские новостройки (88,1 и 85,4 балла соответственно). За ним следует тюменский ЖК с оценкой в 85,25. Пятерку лидеров замыкает еще одна уральская новостройка – ЖК «Нагорный». Оценка ее качества выросла на 2,4 балла и составила 84,8 балла. Эти два уральских проекта от «УГМК-Застройщик» занимают первое и второе места по комфортности в Свердловской области. Еще два жилых проекта девелопера – жилой район «Изумрудный бор» и ЖК «Никольский» вошли в топ-10 новостроек региона.

Как отметили в пресс-службе «УГМК-Застройщик», строительство жилого комплекса «Макаровский», расположенного на Олимпийской набережной, подходит к своему логическому завершению – к вводу в эксплуатацию готовится финальная, пятая по счету, очередь проекта. В «Нагорном» заканчивается возведение нескольких секций второй очереди. В этом году планируется ввести в эксплуатацию новостройку с встроенным детским садом, а в 2026 году застройщик приступит к третьей очереди проекта.

Благодаря высоким позициям жилых проектов в рейтинге новостроек «УГМК-Застройщик» занимает вторую строчку рейтинга российских девелоперов по потребительским качествам и первое место в Свердловской области. В портфеле компании ряд знаковых проектов: самый высокий небоскреб на Урале «Башня Исеть», ЖК «Никольский», жилой район «Изумрудный Бор», клубный дом «На Хохрякова» и др. В перспективе еще одним крупным проектом компании «УГМК-Застройщик» станет редевелопмент территории, ранее принадлежащей Уралмашзаводу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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