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Вторник, 14 января 2025, 12:06 мск

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Нужен или не нужен ЕГЭ – мнения уральцев (ВИДЕО)

В России на очередной виток вышла дискуссия о том, нужен или не нужен в школах единой государственный экзамен.

В частности глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил накануне, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался, и теперь на его развалинах может появиться новый формат оценки.

Нужен ли ЕГЭ

Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев слова депутата опроверг и поспешил заявить в интервью РИА «Новости», что в ближайшие годы в плане ЕГЭ все останется по-прежнему, поскольку такие изменения очень важны и оповещать о них школьников нужно очень сильно заранее.

Что думают про ЕГЭ и его нужность и важность уральцы – смотрите в опросе РИА «Новый День».

Екатеринбург, Елена Васильева

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