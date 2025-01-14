Сегодня праздник Обрезания Господня и Васильев день

14 января православная церковь отмечает праздник Обрезания Господня – он приходится на восьмой день после Рождества. В это время верующие также справляют Святки – 12 праздничных дней от Рождества до Крещения. Поэтому само торжество проходит сравнительно незаметно, хотя, согласно Писанию, оно посвящено одному из ключевых событий в земной жизни Иисуса.

Праздник Обрезания Господня христиане отмечают с IV века. На Руси он тесно переплелся с другими христианскими торжествами – в частности, он выпадает на старый Новый год, а значит, в дореволюционной России он совпадал с Новолетием. Помимо этого в этот день Церковь чтит память архиепископа Василия Великого – одного из самых почитаемых святых у христиан.

По библейскому преданию, святой Василий родился на территории современной Турции в городе Кесарии в 329 году. Он происходил из знатной и богатой семьи, получил хорошее образование.

В 350 году Василий решил принять крещение, а в 370 году стал епископом Кесарии. Он придерживался аскезы, вел праведную жизнь и призывал помогать бедным и любить ближних. Святой был известен борьбой с ересью и отстаиванием веры в Пресвятую Троицу.

Он был законодателем монашества на Востоке и Западе, автором многих богословских трудов, наставником, ученым и одним из самых светлых представителей греческой Церкви того времени.

Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием у православных верующих. Частица мощей святителя Василия и поныне находится в Почаевской Лавре. Честная глава святителя Василия благоговейно хранится в лавре святого Афанасия на Афоне, а десница его – в алтаре храма Воскресение Христова в Иерусалиме.

Умер Василий в первый день нового 379 года. Вскоре церковь причислила его к лику святых и установила памятный день в честь святителя Василия на 14 января.

Согласно приметам, в этот день в доме полагается обязательно иметь денежный запас, в долг же не давать – чтобы не отдать свой достаток.

Выпавший на Васильев день снег или туман предвещает урожай.

Екатеринбург, Елена Васильева

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