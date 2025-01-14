В Свердловской области обнаружили более 500 тонн опасных рыбных консервов

Сотрудники Россельхознадзора во время мониторинга в системе «Меркурий» выявили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения, которые находились в обороте на территории Свердловской области в 2024 году.

По данным надзорного ведомства, неоднократные нарушения допускали екатеринбургские предприятия ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт». При занесении в информационную систему сведений о продукции эти фирмы ссылались на несуществующие ветеринарные сопроводительные документы. То есть происхождение рыбных консервов выяснить невозможно.

Кроме того, эти поставщики искусственно завышали объемы консервов и продлевали сроки годности. Так, когда заканчивались сроки годности одной партии, ее объединяли с более свежей, и продукция становилась пригодной для реализации.

Рыбные консервы неустановленного происхождения направлялись в магазины Свердловской области, а также в другие регионы. Ассортимент очень широкий: сельдь тихоокеанская, скумбрия, горбуша, килька, семга, салака, сардины.

«Учетные записи ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» аннулированы в ФГИС «ВетИС. Паспорт». Получателям продукции направлена информация о поступлении небезопасной продукции и необходимости изъятия ее из оборота. Информация о противоправных действиях предприятий направлена в правоохранительные органы Свердловской области», – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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